Brasile: governo nomina vertici di polizia stradale e del sistema carcerario

- Il governo brasiliano porta avanti il giro di nomine nei vertici della sicurezza, avviato a fine aprile con le dimissioni del ministro dela Giustizia, Sergio Moro. Il ministro della Casa civile, Walter Braga Netto, ha formalizzato la nomina di Eduardo Aggio de Sà come nuovo direttore della Polizia stradale federale (Prf) al posto di Adriano Marcos Furtado e di Tania Maria Matos Ferreira Fogaca - già a capo della polizia federale nello stato di Rio Grande do Norte - alla guida Dipartimento penitenziario nazionale (Depen). La donna sostituisce Fabiano Bordignon che aveva assunto l'incarico su invito di Moro. Il popolare magistrato, noto per le indagini "Lava Jato" sulla corruzione nella politica, aveva rinunciato al ministero della Giustizia accusando il presidente Jair Bolsonaro di aver tentato di interferire politicamente nella polizia federale. (Brb)