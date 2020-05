Anm: Magistratura Indipendente, anticipare elezioni per Cdc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre cambiare al più presto possibile il volto della rappresentanza all'interno del Cdc". In una nota la posizione di Magistratura Indipendente che spiega: "Stiamo assistendo, ormai da molti giorni, ad uno stillicidio giornaliero di organi di stampa che riportano messaggi tratti dal telefono del dottor Palamara e risultanti dagli atti depositati dalla Procura di Perugia. Quotidianamente vengono riportate notizie e parti di conversazioni che restituiscono una rappresentazione dei protagonisti mortificante per la Magistratura, per i magistrati che amano il proprio lavoro e che hanno a cuore la propria autorevolezza e professionalità. Non chiediamo, in questa fase, di esprimere giudizi sommari su singole responsabilità individuali, come invece avvenne un anno fa. La Gec (in regime di prorogatio), con rigurgito garantista, sceglie di attendere gli atti per operare una “ricostruzione completa di ciò che è stato anticipato dalla stampa” e ad oggi non ritiene neppure di rimettere l’accertamento dei singoli fatti ai probiviri, pur essendo gli atti presumibilmente in arrivo in quanto già richiesti dalla stessa Anm. A questa evidente incoerenza di metodo, si aggiunge ora la delegittimazione della Gec, quale effetto delle recenti notizie di stampa, perché alcuni dei protagonisti delle ultime propalazioni sono componenti della stessa Gec". Per MI: "Non possiamo rimanere indifferenti: occorre una svolta, occorre al più presto cambiare il volto della rappresentanza dell’Anm, occorrono proposte concrete e credibili per intraprendere un incisivo percorso di recupero della dignità e della autorevolezza della magistratura". (segue) (Ren)