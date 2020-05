Anm: Magistratura Indipendente, anticipare elezioni per Cdc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Magistratura Indipendente dunque ha spiegato: "Questo Cdc è in regime di “prorogatio”, situazione che, come abbiamo evidenziato in occasione dell’ultima riunione, è del tutto anomala, ancorché determinata dall’emergenza sanitaria. Oggi il protrarsi di tale regime di proroga non è più giustificato, sia perché è urgente porre fine al più presto alle delegittimazioni che stanno vedendo come protagonisti alcuni rappresentanti, anche autorevoli, della Gec, sia perché non ci sono più ostacoli per organizzare le elezioni anche prima della pausa estiva, tenuto conto che il Cdc ha deciso di procedere con il voto telematico e di organizzare la campagna elettorale con un confronto tra i candidati in videoconferenza". E dunque l'auspicio: "Voltare pagina, ricominciare un nuovo corso, è un dovere che va al di là degli interessi dei singoli gruppi, è un dovere superiore che tutti noi abbiamo verso la nostra associazione, verso i nostri associati, verso la magistratura. Nel quadro di delegittimazione emerso, protrarre questo Cdc sino ad ottobre significa sottrarsi alle nostre responsabilità, significa rinunciare ad ogni credibilità dell'associazione, significa ritardare - per quanto ingiustificatamente possibile – di sottoporsi al giudizio dei magistrati che rappresentiamo". Quindi la conclusione: "Per tali ragioni, chiediamo che venga inserito all’ordine del giorno del prossimo Cdc del 23 maggio, l’anticipazione dell’elezioni di tale organismo al mese di luglio 2020, potendosi svolgere con modalità telematica". (Ren)