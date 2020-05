Coronavirus: Gallera, in Lombardia 13,5 per cento operatori sanitari positivi a sierologico, non si sono infettati di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia "a oggi abbiamo fatto 123.942 test sierologici sugli operatori sanitari e il dato di questi è ancora più significato perché di tutti gli operatori sanitari solo il 13,5 per cento è risultato positivo agli anticorpi". È quanto ha detto l'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, nella consueta diretta streaming per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. "Gli operatori - ha sottolineato - si sono protetti in modo adeguato, perché il numero di operatori positivi è totalmente sovrapponibile a quello dei cittadini, quindi non si sono infettati di più perché lavoravano con i malati e perché non avevano i dpi. Questo è un dato inconfutabile che evidenzia come i grandi sforzi di Regione Lombardia hanno portato costantemente a tutelare i nostri operatori e il dato lo dimostra". L'assessore ha inoltre fornito l'esito dei test positivi per provincia: a Bergamo il 29 per cento, a Brescia il 17 per cento, in Val Padana il 14 per cento, a Milano il 9, in Brianza e Lecco il 6,8 per cento e a Varese e Como il 6,9 per cento.(Rem)