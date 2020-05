Casa: Pelonzi-Bugarini (Pd), su bonus affitti Campidoglio non scarichi responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "ha stanziato 56 milioni per il sostegno all'affitto per i comuni del Lazio. Il comune di Roma ha perso la prima opportunità di utilizzare adeguatamente i fondi regionali perché non ha trasmesso nei tempi previsti, il 24 aprile scorso, il fabbisogno, cioè il totale dei contributo agli affitti relativo alle domande pervenute, cioè non è riuscito a lavorarle". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e il consigliere Pd Giulio Bugarini. "Affermare, come fa la giunta capitolina - aggiungono gli esponenti del Pd - che Roma ha un livello di domanda enorme rispetto agli altri comuni del Lazio, è una ovvietà ma diventa solo una mezza verità se non si aggiunge che Roma Capitale ha anche strumenti, mezzi e risorse umane per corrispondervi sconosciute agli altri comuni. Se non ci si riesce a fare quanto necessita alla città la giunta ne dovrebbe trarre le conseguenze e approntare le dovute correzioni e non coprirsi scaricando su altri le responsabilità". (segue) (Com)