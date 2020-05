Casa: Pelonzi-Bugarini (Pd), su bonus affitti Campidoglio non scarichi responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comunque ora, spiegano ancora Pelonzi e Bugarini, "la Regione con un nuovo stanziamento ha reintegrato il fondo a quasi esclusivo vantaggio di Roma capitale che ha a disposizione 26 milioni tra fondo ordinario e fondo straordinario per l'emergenza covid. 26 milioni che potranno dare sollievo economico ad oltre 50 mila famiglie in affitto che ne hanno fatto richiesta. Pagare anche un solo canone in questo momento può fare la differenza per i settori più esposti della società come sono molti inquilini. È necessario perciò che la Giunta capitolina, si adoperi con responsabilità per svolgere un ruolo adeguato a questa fase. Il gruppo capitolino del Pd ha già avanzato proposte e suggerimenti al fine addivenire al più presto alla erogazione del contributo all'affitto per corrispondere alle esigenze dei cittadini in un momento di straordinaria emergenza. Non ci sottrarremo al confronto e alla proposta, ma la Giunta esca da questo delirio di inconcludente autosufficienza perché è affatto sufficiente ai bisogni dei cittadini di Roma". (Com)