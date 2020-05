Coronavirus: "The Lancet" boccia il farmaco su cui scommettono Usa e Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La somministrazione di idrossiclorochina e clorochina, farmaci noti ai più per la cura della malaria, non mostra alcun beneficio nel trattamento della Covid-19. Di più, non si esclude che il trattamento - su cui scommettono soprattutto i governi di Stati Uniti e Brasile - possa aumentare le probabilità di sviluppare aritmie cardiache nei pazienti e ridurre le percentuali di sopravvivenza. È quanto emerge da una ricerca condotta dalla rivista scientifica britannica "the Lancet" su oltre 96mila pazienti ricoverati in 671 ospedali in tutto il mondo. Lo studio tiene conto delle cartelle cliniche di circa 15mila pazienti sottoposti a quattro tipi diversi tipi di trattamento con clorochina e idrossiclorochina in combinazione con altri farmaci approvati, e di un "gruppo di controllo" di 81 mila pazienti senza il farmaco antimalarico. "Questo è il primo studio su larga scala con prove statisticamente solide che dimostrano che il trattamento con clorochina o idrossiclorochina non beneficia i pazienti con Covid-19", ha detto l'autore dello studio Mandeep Mehra, capo della ricerca e direttore del Brigham and Women's Hospital Center per malattia cardiaca avanzata a Boston, Stati Uniti. (segue) (Rel)