Coronavirus: "The Lancet" boccia il farmaco su cui scommettono Usa e Brasile (2)

- L'uso del farmaco per combattere la malattia legata al nuovo coronavirus è più volte stato citato dai presidenti di Stati Uniti e Brasile, Donald Trump e Jair Bolsonaro. La settimana scorsa l'inquilino della Casa Bianca aveva detto di aver iniziato ad assumere l'idrossiclorochina dopo che un membro dello staff è risultato positivo per il virus. Trump ha ripetutamente difeso la sua decisione di assumere il farmaco, nonostante le critiche di parte della comunità scientifica e l'avvertimento della Food and drug administration (Fda) di non usarlo al di fuori dagli ospedali per il rischio di non poter governare i possibili effetti collaterali. Il percorso clinico, spiegava la portavoce di Trump, Kayleigh McEnany, era interamente vigilato dal medico della Casa Bianca. "L'idrossiclorochina è un farmaco in uso da 65 anni per lupus, artrite e malaria. Ha un profilo di sicurezza molto buono, ma come per qualsiasi farmaco e come per qualsiasi prescrizione... nessuno dovrebbe prenderlo senza una prescrizione del proprio medico", ha detto McEnany durante un briefing alla Casa Bianca. (segue) (Rel)