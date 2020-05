Coronavirus: "The Lancet" boccia il farmaco su cui scommettono Usa e Brasile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso del farmaco è stato anche tra i principali motivi dei dissidi interni al governo del Brasile, chiusi con le dimissioni di due ministri della Salute. Il primo a rimettere l'incarico, a metà aprile, è stato Luis Hernique Mandetta, seguito - poco meno di un mese dopo - da Nelson Teich. Entrambi si sono smarcati dalla volontà del presidente di varare un protocollo d'uso del farmaco meno restrittivo del precedente. Il nuovo documento, varato in settimana dal ministero retto ad interim dal generale Eduardo Pazuello, autorizza il servizio sanitario nazionale a prescrivere clorochina e idrossiclorochina anche in casi lievi e nelle fasi iniziali di Covid-19. Il vecchio testo, pubblicato il 1 aprile, prevedeva l'uso del farmaco in sole due situazioni: "pazienti ricoverati con forme gravi di Covid-19" e "casi critici di Covid-19", in dosi mutevoli a seconda dei casi. Il documento stabiliva inoltre che la somministrazione del farmaco non poteva protrarsi oltre cinque giorni e raccomandava per tutto il periodo il monitoraggio delle attività cardiache. (Rel)