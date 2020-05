Egitto: fermati 11 esponenti Fratelli musulmani per falsi resoconti a emittente Qatar “al Jazeera”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno undici esponenti dei Fratelli musulmani sono stati trattenuti per aver girato video "falsi" e resoconti fuorvianti per l’emittente qatariota “al Jazeera”. Lo riferisce una dichiarazione del ministero dell'Interno egiziano. "La divisione di sicurezza nazionale ha scoperto che diversi esponenti dei Fratelli musulmani egiziani fuggiti in Turchia e Qatar hanno incaricato altre persone in Egitto di girare video e resoconti falsi in cambio di ingenti somme di denaro”, si legge nella nota. Secondo le autorità egiziane, le richieste erano mirate a diffondere “false voci sulla situazione interna dell’Egitto”. Secondo la nota del ministero dell'Interno, per girare i video gli 11 fermati avrebbero sfruttato la società Team1 Art Production, usando uno studio situato nel quartiere di Abdeen, al Cairo.(Cae)