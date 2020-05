Fase 2: prof. Pregliasco, ricevo minacce e insulti perché dico di stare ancor attenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'istituto Galeazzi, ha riferito alla trasmissione "Un giorno da pecora" su Rai Radio 2 di aver ricevuto moltissimi insulti e minacce, anche di morte, sui social network. "Nei social, così come quando difendevo l'idea di vaccinare, adesso è anche peggio, probabilmente per la maggior esposizione: ci sono messaggi positivi, ma tantissimi brutali, di leoni da tastiera che sono micidiali. Mi danno del 'venduto' e mi dicono che sono parte di un complotto giudaico massonico", ha raccontato il professore, precisando che le minacce, "anche di morte", riguardano anche la sua famiglia. Messaggi d'odio arrivati fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, ma aumentati nella fase 2, "soprattutto - ha spiegato Pregliasco - con quello che sto dicendo adesso, cioè 'occhio che il virus sta circolando, occhio che non bisogna fare la movida e l'happy hour'. Perché ormai si è detto 'liberi tutti'. Ci dicono che abbiamo già scocciato nel momento acuto e che adesso continuiamo per mantenere la visibilità". Alla conduttrice Geppy Cucciari che lo sollecitava a denunciare gli haters, il professore ha risposto: "Sì, sì, perché veramente si va oltre". (Rem)