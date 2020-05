© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: inviato speciale Usa Hook, Teheran ha molti “incentivi” per abbandonare la Siria - L'amministrazione statunitense guidata da Donald Trump crede che l'Iran abbia forti ragioni per ritirarsi dalla campagna militare in Siria che sta costando svariati miliardi di dollari mentre il paese è colpito dalla pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale Usa per l’Iran, Brian Hook, in un’intervista rilasciata a “Foreign Policy”. Hook ha confermato i “trasferimenti tattici” di forze iraniane dalla Siria, dove le milizie appoggiate da Teheran hanno fornito gran parte dell’appoggio al presidente Bashar al Assad nei combattimenti contro i gruppi armati filo-turchi nella provincia di Idlib. Secondo Hook, vi sono segnali che anche il governo siriano e la Russia, suo principale alleato, stiano in qualche modo incentivando le forze iraniane e le milizie a loro collegate a lasciare la Siria. “L'Iran sta usando la Siria come piattaforma per minacciare Israele e come corridoio per mantenere i suoi legami con Hezbollah. Tuttavia un certo numero di persone vogliono passare a uno scenario postbellico in Siria, e il regime iraniano rappresenta un ostacolo. Quindi pensiamo che ci siano forti incentivi affinché l'Iran lasci la Siria”, ha dichiarato Hook. (segue) (Res)