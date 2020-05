I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: tre terroristi uccisi durante operazione anti-Is nella provincia di Salah Ad Din - Tre terroristi sono stati uccisi durante un'operazione militare contro lo Stato islamico nella regione di Salah al Din. Lo ha annunciato il generale Mohsen Hatem, comandante delle operazioni nell'area, come riferisce l'agenzia di stampa irachena "Ina". Hatem ha dichiarato in un comunicato che altri terroristi sono scappati durante l'operazione. Negli ultimi mesi, lo Stato islamico ha incrementato le proprie attività in Iraq, il che ha spinto l'esercito iracheno ha effettuare numerose operazioni militari contro le cellule dell'organizzazione in cooperazione con la coalizione internazionale a guida statunitense e con le Forze della mobilitazione popolare (Pmu, milizie a maggioranza sciita) (segue) (Res)