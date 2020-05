© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Aramco congela piani noleggio 12 navi cisterna Gnl - Bahri, compagnia di navigazione della società energetica saudita Aramco, avrebbe congelato i suoi piani per noleggiare fino a 12 navi cisterna dedicate al trasporto di Gas naturale liquefatto (Gnl) dopo che la statunitense Sempra Energy ha rimandato i piani di sviluppo del terminal di Port Arthur, in Texas. Come ricorda il sito specializzato "TradeWinds", nel 2019 Bahri ha comunicato il suo interesse a noleggiare navi cisterna per il trasporto di Gnl dal 2025, che avrebbe seganto il primo ingresso di Aramco nel mercato globale del gas. Nel maggio dello scorso anno, Aramco ha firmato un accordo ventennale per l'acquisto di Gnl dal terminal di esportazione Port Arthur di Sempra Energy e ha anche deciso di acquistare una partecipazione del 25 per cento nella prima fase del progetto multimiliardario. Tuttavia, Sempra ha dichiarato che questo mese ha ritardato i piani di sviluppo del progetto almeno fino al 2021 a causa del crollo della domanda globale di energia. (segue) (Res)