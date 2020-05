© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: attivisti pro-democrazia pronti a protestare contro il disegno di legge sulla sicurezza - Il disegno di legge relativo alla sicurezza di Hong Kong ha sollevato appelli in tutto il territorio da parte degli attivisti pro-democrazia, fra cui Joshua Wong, che potrebbe incontrare la stampa per annunciare "azioni di strada". Dopo la presentazione oggi nel corso dell'apertura dell'Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc) a Pechino di una bozza che autorizza a varare una legge in materia di sicurezza, attivisti dell'ex colonia britannica hanno stimolato interventi di massa contro la proposta di legge, volta a contrastare qualsiasi separatismo o atto di sovversione nei confronti del regime nazionale, attività di gruppi terroristici e comportamenti che danneggiano gravemente la sicurezza nazionale. I diplomatici stranieri temono che la creazione di nuove agenzie di Pechino nell'ex colonia britannica possa conferire poteri di sicurezza agli ufficiali dell'intelligence del governo centrale cinese che metterebbero a rischio diritti e libertà. Il progetto di legge ha colpito anche i mercati finanziari a causa delle preoccupazioni per lo status della città semi-autonoma, in quanto centro finanziario a rischio: l'indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso in ribasso del 5,6 per cento, il più grande calo percentuale giornaliero da luglio 2015. (segue) (Res)