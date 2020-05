© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: aereo precipitato, Ad compagnia di bandiera riferisce problema tecnico - L’aereo civile della compagnia di bandiera Pakistan International Airlines (Pia) precipitato alla periferia di Karachi, nel sud del Pakistan, trasportava 90 passeggeri e otto membri dell’equipaggio. Lo ha confermato il portavoce della società, Abdullah Hafeez. Il quotidiano pakistano “Dawn” precisa che lo schianto è avvenuto nella zona di Model Colony, dove sono in corso gli interventi di emergenza. Potrebbero esserci dei superstiti: secondo il giornale tra i passeggeri c’era anche il presidente della Bank of Punjab, Zafar Masood, la cui famiglia ha confermato che è sopravvissuto. Secondo l’organizzazione benefica Edhi Foundation diversi cadaveri sono stati trasportati negli ospedali vicini. Inoltre risultano 25-30 feriti tra i residenti della zona. L’amministratore delegato della compagnia, Arshad Malik, è partito per Karachi e ha riferito che il pilota aveva comunicato alla sala di controllo un problema tecnico. Il volo PK 8303 era decollato da Lahore, nel nord del paese, ed era prossimo all’atterraggio all’aeroporto internazionale Jinnah di Karachi. (segue) (Res)