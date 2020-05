India: ciclone Amphan, Modi annuncia fondi di emergenza per Bengala Occidentale e Orissa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha annunciato uno stanziamento di emergenza di dieci miliardi di rupie (120 milioni di euro circa ) per il Bengala Occidentale e di cinque miliardi di rupie (circa 60 milioni di euro) per l’Orissa, i due Stati colpiti l’altro ieri dal super ciclone Amphan. Il premier si è recato oggi in entrambi, ha sorvolato le aree devastate e ha incontrato la leadership locale: il governatore e il capo del governo del Bengala Occidentale, Jagdeep Dhankar e Mamata Banerjee rispettivamente, e il governatore e il capo del governo dell’Orissa, Ganeshi Lal e Naveen Patnaik rispettivamente. Oltre ai danni economici il Bengala Occidentale ha registrato 72 vittime e l’Orissa due.(Inn)