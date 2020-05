I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: Lopez Obrador prepara "l'indice di benessere" alternativo al Pil - Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha annunciato la creazione di un indice per misurare "il benessere" del popolo, alternativo a quello del prodotto interno lordo (pil), comprensivo anche della "felicità". Un parametro, ha spiegato giovedì, più adatto a interpretare la felicità di un popolo all'indomani della crisi del novo coronavirus. "Sto lavorando su indice per misurare il benessere, un indice alternativo al prodotto interno lordo. Un nuovo parametro che misura sì la crescita, ma anche il benessere, il grado di diseguaglianza sociale" e "un altro ingrediente: la felicità del popolo". Una novità che "non piacerà ai tecnocrati" e che proprio per questo "piacera a noi", ha sottolineato. il presidente ha annunciato un tavolo con la partecipazione di specialisti di vari settori tra cui matematici, economisti, sociologi e antropologi. "Metterò in campo una ipotesi e svilupperemo qualcosa di nuovo, pensando nel ritorno alla 'nuova normalità', perché non possiamo continuare a misurare tutto nello stesso modo", ha detto. (segue) (Res)