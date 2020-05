I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: corruzione, mandato di arresto per 10 sindaci - La procura colombiana chiederà l’arresto preventivo di 10 sindaci per irregolarità in contratti firmati durante l’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “El Espectador”, secondo cui sono già stati messi agli arresti i sindaci di Guaduas e Palocabildo. “In questo momento ci sono 68 indagini aperte”, ha dichiarato il procuratore Francisco Barbosa. Altri tre sindaci e altrettanti governatori saranno sottoposti a interrogatorio. Secondo quanto emerso finora dalle indagini sarebbero stati accertati sovrapprezzi per 420 miliardi di pesos (circa 102 milioni di euro) su un totale di circa tremila contratti stipulati durante la pandemia. La maggior parte riguarda la fornitura di attrezzature ospedaliere e di sicurezza, cibo e servizi. (segue) (Res)