I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: paese chiuderà 2020 con indebitamento più alto della sua storia - La Colombia concluderà il 2020 con l’indice di indebitamento più alto della sua storia. Lo ha detto il ministro delle Finanze colombiano, Alberto Carrasquilla, secondo quanto riporta l’emittente “Caracol Radio”. Il ministro ha dichiarato che il livello di debito, che attualmente è al 50 per cento del Pil, potrebbe salire al 60 per cento o oltre. Quest’anno, ha aggiunto, l’economia colombiana potrebbe subire una contrazione del 5,5, per cento, con il secondo trimestre con il peggiore risultato della storia. (Res)