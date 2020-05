Usa-Cina: Biden condanna stretta di Pechino sulla sicurezza a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono guidare il resto del mondo nel condannare la Cina se imporrà una legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. È quanto affermato oggi dal candidato democratico nella corsa alla Casa Bianca, Joe Biden. “Dobbiamo mobilitare il resto del mondo nel condannare le loro azioni”, ha detto Biden in una dichiarazione rilasciata all’emittente “Cnbc”, in cui ha criticato il presidente Donald Trump per il suo “silenzio” sulle questioni relative alla situazione dei diritti umani nell’ex colonia britannica. “Quello che (Trump) fa non è altro che incoraggiare teppisti e dittatori con i quali penso che il presidente abbia una sorta di affinità”, ha detto Biden, il quale ha poi criticato la decisione del parlamento cinese di autorizzare una legge sulla sicurezza ad Hong Kong, definendola “arbitraria e disastrosa”. Ieri il presidente Trump ha avvertito che Washington avrebbe reagito “molto duramente” contro qualsiasi tentativo da parte di Pechino di ottenere un maggiore controllo sull'ex colonia britannica. (segue) (Nys)