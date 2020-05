Usa-Cina: Biden condanna stretta di Pechino sulla sicurezza a Hong Kong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza era stato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, a condannare la proposta “unilaterale e arbitraria” della Repubblica popolare cinese di imporre una legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. In una nota del dipartimento di Stato, Pompeo ha accusato Pechino di “aggirare processi legislativi ben radicati” e di “ignorare la volontà del popolo di Hong Kong”. L’ex colonia britannica, scrive Pompeo, “è fiorita come bastione di libertà. Gli Stati Uniti invitano caldamente Pechino a riconsiderare la sua disastrosa proposta, di rispettare i suoi obblighi internazionali e l’alto grado di autonomia di Hong Kong, le sue istituzioni democratiche e le sue libertà civili, fondamentali per preservare lo status speciale conferitogli dalla legge statunitense. Qualsiasi decisione che minacci l’autonomia e le libertà di Hong Kong come garantite dalla Dichiarazione congiunta sino-britannica e dalla Legge di base porterebbe inevitabilmente a una revisione della nostra valutazione sullo status del territorio e sul principio ‘un paese, due sistemi’”, conclude il capo della diplomazia di Washington. (segue) (Nys)