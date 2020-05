Commercio: a Roma protesta degli ambulanti, “noi invisibili per governo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppetto di commercianti ambulanti ha manifestato nel pomeriggio in piazza di Spagna a Roma esponendo uno striscione che recita “Ambulanti, gli invisibili”. Obiettivo della protesta è chiedere misure a sostegno della categoria colpita dal blocco delle attività. “Chiediamo una proroga delle concessioni nella speranza che passi presto la pandemia e sperando di poterci sedere presto a un tavolo con il ministero per discutere dei rinnovi delle concessioni nel settore – ha spiegato Angelo Pavoncello dell’Associazione nazionale ambulanti (Ana) -. Chiediamo anche per gli ambulanti la cancellazione di Tosap, Cosap e Tari perché anche noi non abbiamo potuto lavorare a causa del lockdown. Inoltre chiediamo un fondo standard di 7.500 euro per gli ambulanti e 15 mila euro per i fieristi che rischiano di riaprire nel 2021, anche per gli urtisti che lavorano con i turisti chiediamo un ristoro vero perché rischiano di non vedere un turista fino al 2021. Chiediamo infine l’anno bianco fiscale – ha aggiunto -, sono misure che non intaccano il bilancio dello stato ma aiutano una categoria a non sparire”. La protesta di oggi ha anticipato la manifestazione nazionale che si svolgerà il 3 giugno “davanti al Quirinale. Chiederemo a Mattarella di ascoltarci, perché finora abbiamo inviato tantissime lettere al presidente del consiglio Giuseppe Conte, ai ministri Gualtieri e Patuanelli e a tutti i capogruppo del Parlamento, ma siamo stati inascoltati”, ha concluso Pavoncello.(Rer)