Libia: difficile un coinvolgimento diretto dell'aeronautica russa al fianco di Haftar

- E’ molto difficile che la Russia abbia inviato velivoli inquadrati nella propria aeronautica in Libia. E’ quanto riferito ad “Agenzia Nova” da fonti militari russe a Mosca, in merito all’arrivo di otto caccia di fabbricazione russa – sei Mig-29 e due Su-24s – nella base aerea di Jufra, controllata dalle forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Come fanno notare le fonti, il presidente russo, Vladimir Putin, è in costante contatto con l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan - che in Libia sostiene il Governo accordo nazionale (Gna) di Tripoli - e difficilmente avrebbe dato il benestare ad un dislocamento di velivoli dell’aviazione russa in territorio libico con il rischio di mettere in pericolo le relazioni con Ankara. Le fonti militari russe fanno al contrario notare come l’aviazione siriana abbia da tempo in dotazione sia i Mig-29 che gli Su-24 in varie versioni, tra cui la recente MK2, osservando come tali velivoli siano probabilmente giunti in Libia con personale militare siriano. In base ad altre fonti la squadriglia sarebbe decollata dalla base aerea siriana, ma controllata dai russi, di Hmeimim e scortata da due caccia multiruolo Su-35. In merito le fonti contattate da “Nova” hanno escluso il dislocamento in Siria di tali velivoli più moderni e avanzati.(Res)