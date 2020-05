Decreto Rilancio: Orlando (Pd), soldi non vadano ad alimentare vecchie rendite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, durante la videoconferenza con i segretari di circolo del Pd, in merito al decreto Rilancio ha affermato: "Non vogliamo che questi soldi servano ad alimentare vecchie rendite e vecchie pratiche che hanno segnato negativamente il nostro modello di sviluppo. Su questo - ha continuato il parlamentare - ci sarà anche uno scontro politico". Per il deputato, "oggi abbiamo un nuovo provvedimento. E' stato giusto chiamarlo Rilancio: le due parole per definire il testo sono equità e sostenibilità. C’è un reddito di emergenza che non è una misura assistenzialistica: in questo caso, è una misura per dare sollievo a persone che sono state tagliate fuori dal ciclo produttivo". A giudizio di Orlando, "i tempi sono quelli che fanno la differenza in questa fase, e ci sono criticità che vanno analizzate. C’è un progressivo miglioramento per quanto attiene al tema dei prestiti alle imprese previsto nel decreto Liquidità, ma è a macchia di leopardo e differenziato per istituto di credito. Meglio è andata - ha concluso - sul fronte dei contributi ad autonomi e professionisti". (Rin)