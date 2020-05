I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Coronavirus: Galli (ospedale Sacco), in Lombardia non si vede ripresa contagi dopo Fase 2 - “Quello che ritengo sia successo è che quelli che ancora si vedono in Lombardia non siano casi avvenuti ieri o oggi, ma dovuti a infezioni avvenute diverso tempo fa, alcune delle quali successive alla chiusura in casa dei lombardi, con possibile trasmissione nelle mura domestiche perché abbiamo chiuso in casa anche gente con l’infezione, quindi a livello generale non siamo davanti a un dato che può far pensare a una ripresa delle infezioni successiva alla riapertura. Dobbiamo però stare molto attenti a quello che succederà nei prossimi giorni”. Così a Sky Tg24 Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano. (segue) (Rem)