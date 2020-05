I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Fase 2:Scotti (Confcommercio), da cartolibrerie milanesi allarme per libri di testo scolastici - "L'emergenza Covid-19 rischia di generare a breve, se non affrontata in tempo, una nuova emergenza, quella dei libri di testo scolastici". Lo rileva Alfredo Scotti, presidente dell'Associazione cartolibrai di Confcommercio Milano. "Nei nostri esercizi – spiega Scotti - già numerosi genitori si dichiarano preoccupati e ci chiedono se e quando arriveranno le cedole scolastiche necessarie a ordinare i testi nelle scuole elementari e soprattutto la tempistica. Purtroppo noi non sappiamo ancora cosa rispondere. Ma certamente, se non saranno pubblicate le liste dei libri in tempi ragionevoli, la filiera della distribuzione rischia di andare in tilt con conseguenti ritardi e gravi ripercussioni sul servizio". (segue) (Rem)