I fatti del giorno - Milano (5)

- - Monza: aggrediscono agenti Polizia locale intervenuti per sedare lite tra automobilisti, 4 denunciati - Quattro persone sono state denunciate a Monza per resistenza a pubblico ufficiale per aver aggredito gli agenti di Polizia Locale intervenuti per sedare una lite tra automobilisti. Ieri, intorno alle 13.30, una pattuglia dei vigili è arrivata all'incrocio tra via Boccaccio e viale Regina Margherita per una lite, per motivi viabilistici, tra i componenti di due auto. Il tentativo di sedare gli animi si è purtroppo trasformato in un'aggressione da parte dei quattro componenti, tutti italiani, di una delle due auto, nei confronti degli agenti. Sul posto è necessario l'arrivo di altri equipaggi della Polizia locale e della questura per riportare la situazione alla calma. (Rem)