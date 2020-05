© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, dichiara su Twitter: "Tutti vogliamo che i nostri figli vengano accompagnati negli anni della propria formazione da personale altamente qualificato. A questo punta il ministro (dell'Istruzione) Lucia Azzolina che ringrazio, perché lavora con passione e determinazione per un vero rafforzamento della scuola italiana", si legge in un tweet. (Rin)