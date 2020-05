Speciale scuola: M5s su blog, sicurezza e più concorsi meritocratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scuola è arrivato il momento di fare chiarezza. Pur con tutte le difficoltà che un'emergenza come questa ci ha posto davanti, il Movimento 5 Stelle ha fatto il possibile e forse anche di più per garantire le risorse per il rilancio dell'istruzione in Italia: oltre 800 milioni di euro già spesi in queste settimane per l'edilizia scolastica, altri 200 milioni per la didattica a distanza, un miliardo e mezzo stanziati per la gestione del rientro a scuola a settembre. E' quanto si legge in un post su Il Blog delle Stelle. Un impegno senza precedenti in così poco tempo. La ministra Azzolina ha messo in campo uno sforzo straordinario per sostenere le scuole nella sfida della didattica a distanza, considerando a che livello di digitalizzazione e di formazione era la scuola italiana ad inizio marzo, dopo anni di abbandono. Il Comitato tecnico-scientifico - continua il post - in vista del rientro in classe sta lavorando a protocollo di sicurezza che guarda al nuovo anno scolastico. Eppure, l'intero dibattito è concentrato sul concorso straordinario per i docenti precari. Anche su questo fronte il nostro impegno non è mai venuto meno: il ministero dell'Istruzione ha bandito concorsi per 78 mila assunzioni nei prossimi mesi. Un risultato enorme. Il primo, quello straordinario e riservato ai docenti precari con almeno 3 anni di attività alle spalle, è previsto per agosto. Permetterà di mettere in cattedra già a settembre 32 mila docenti. Dando loro stabilità. Il tutto seguendo un principio imprescindibile: al ruolo di insegnante si accede attraverso una prova meritocratica, che preveda accanto alla valutazione dei titoli, un esame". (Rin)