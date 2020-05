© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 29 maggio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamato sulla rete Atac dal sindacato Faisa Cisal. L'agitazione interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. È quanto si legge in una nota di Roma servizi per la Mobilità. (Com)