Scuola: De Priamo (Fd'I Roma), famiglie dimenticate, nessuna certezza sul futuro

- Sulla scuola "le incertezze del governo e la confusione cronica della giunta Raggi stanno lasciando le famiglie romane in una situazione di totale caos". E' quanto dichiara, in una nota, il capogruppo di Fd'I in Campidoglio, Andrea De Priamo. "Arrivano infatti notizie contraddittorie e confuse che di sicuro non aiutano i genitori e soprattutto quelli che progressivamente stanno tornando fisicamente al lavoro e non sanno come organizzarsi - aggiunge De Priamo -. Le scuole materne e i nidi apriranno a luglio? Ci saranno centri estivi organizzati dal comune? In quelle forma? Nessuna di queste domande ha una risposta chiara. Roma avrebbe dovuto porsi all'avanguardia sperimentando quanto meno un progetto pilota di riapertura in sicurezza. Invece nulla e nel frattempo i lavoratori della global service come quelli delle mense vivono gravi difficoltà e le aree verdi delle scuole sono senza manutenzione. La Raggi con quale faccia - conclude De Priamo -. pensa di ricandidarsi se non riesce almeno a dare informazioni chiare e precise alle famiglie romane?"(Com)