Trasporti: manutenzione su rete tranviaria a Roma, da lunedì modifiche ai tram 2 e 19

- Scatteranno lunedì 25 maggio i lavori di manutenzione alla pavimentazione della rete tranviaria tra piazzale delle Belle Arti e piazzale della Marina. È quanto si legge in una nota di Roma servizi per la Mobilità. "Fino al 12 giugno, dal lunedì al venerdì - si legge nel comunicato - cambieranno percorso i tram delle linee 2 e 19. I convogli della 2, sempre dal lunedi al venerdì, saranno sostituiti dai bus sull'intero percorso. Quelli della 19, provenienti da piazza dei Gerani limiteranno le corse a Valle Giulia". (Com)