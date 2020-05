Fase 2: Tortoriello (Unindustria), Regione Lazio vicina a sblocco opere ma attendiamo fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Regione Lazio, rispetto al rilancio delle grandi opere infrastrutturali, “dalle dichiarazioni del presidente Nicola Zingaretti comprendiamo che finalmente siamo di fronte a uno sblocco ma attendiamo i fatti”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello. “La Regione Lazio - ha aggiunto - nonostante abbia sulle spalle una situazione economica drammatica, perché ha un debito sulla sanità per il quale paga 1,1 miliardi l’anno, sta facendo sforzi incredibili per mettere in piedi percorsi per stare accanto alle imprese. Il tema infrastrutturale è assolutamente sentito e si stanno creando i presupposti per il rilancio delle infrastrutture”.(Rer)