Turismo: Bonaccorsi (Pd), serve soluzione europea per regole uniformi a garanzia di viaggi sicuri

- Il governo italiano sostiene con forza una soluzione europea per regole uniformi a garanzia di viaggi sicuri e senza interruzione nell'area dell'Unione europea e "sta sollecitando la Commissione europea ad adoperarsi in tal senso. Solo questo potrà tutelare la parità di condizioni nel settore”. Lo ha dichiarato in una nota la sottosegretaria al Turismo del Mibact, Lorenza Bonaccorsi, nel corso delle interpellanza urgenti stamani alla Camera dei Deputati. “Con altri Stati membri, l'Italia ha sottoscritto un documento congiunto presentato alla Commissione, su iniziativa francese. Questi sono i punti principali: protocolli sanitari comuni per gli operatori del settore turistico; coordinamento per la definizione delle date di riapertura delle strutture turistiche, in particolare tra aree limitrofe; contrasto alle discriminazioni basate sulla cittadinanza per i turisti provenienti dall'area Schengen; misure concordate per la ripresa della mobilità intra-UE e internazionale. Principi complessivamente inclusi nel “pacchetto” di misure per il settore turistico e la mobilità dentro all'Unione Europea adottato dalla Commissione il 13 maggio”, si legge. (segue) (Com)