Turismo: Bonaccorsi (Pd), serve soluzione europea per regole uniformi a garanzia di viaggi sicuri (2)

- “Mercoledì scorso, 20 maggio, si è svolta la seconda Conferenza ministeriale del turismo convocata dalla Presidenza croata per discutere le misure contenute nel ‘pacchetto turismo e trasporti’ presentato il 13 maggio scorso dalla Commissione e per raccogliere indicazioni riguardo alle azioni intraprese dai singoli Paesi per assicurare un graduale e coordinato passaggio alla riapertura delle frontiere interne europee, nonché proposte su ulteriori forme di supporto al settore - ha aggiunto Bonaccorsi -. Da molti Paesi è stata ritenuta strategica al riguardo la rapida implementazione della piattaforma europea prevista dalla Commissione per condividere, anche a fini turistici, i dati sulla situazione epidemiologica". La sottosegretaria al Turismo ha poi aggiunto: "La scelta italiana comporta un coordinamento simmetrico con le misure adottate da altri Paesi, in primo luogo di quelli appartenenti all'Unione europea, sia per prevenire nuovi rischi di diffusione del contagio, sia per assicurare che il movimento delle persone, in particolare nei flussi turistici, possa riprendere senza limitazioni che non siano necessarie allo scopo e senza differenze che possano condizionare in modo improprio la destinazione della domanda di servizi turistici, con danno per quelli offerti in località situate in Paesi verso i quali possano essere adottate misure limitative non coordinate o, al contrario, con vantaggi indiretti per altri”. (Com)