Fase 2: giunta di Milano approva atti di indirizzo per summer school, obiettivo mappa per estate dei bimbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano si farà promotore di una summer school per la realizzazione di attività ludico-ricreative e di crescita dei bambini e dei ragazzi milanesi durante i mesi estivi. L'obiettivo dell'amministrazione, che oggi ha approvato gli atti di indirizzo, è creare una mappatura delle iniziative proposte dalle realtà educative, culturali e sportive del Comune di Milano, dagli operatori privati che operano in convenzione con l'amministrazione, dagli oratori e dalle altre istituzioni pubbliche e private. Le famiglie potranno in questo modo individuare più facilmente l'offerta che per proposta, interesse e localizzazione risponde meglio alle loro esigenze. In coerenza con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio, che prevede la possibilità di svolgere questo tipo di attività, il calendario della Milano Summer school riguarderà i mesi di giugno, luglio e agosto. Per coinvolgere i soggetti interessati, il Comune lancerà una 'call' a cui gli operatori potranno rispondere presentando all'amministrazione una proposta coerente con le linee guida allegate al Dpcm del 17 maggio. Potranno inoltre essere messi a disposizione gratuitamente spazi e aree verdi in favore degli operatori per organizzare iniziative per bambini e adolescenti, mediante specifiche procedure selettive, anche promosse dai Municipi. Verificate le offerte sulla mappa, le famiglie potranno rivolgersi direttamente ai soggetti promotori delle attività, come pure iscriversi ai servizi offerti in maniera diretta dal Comune. La giunta ha infatti approvato anche le linee di indirizzo per la realizzazione dei centri estivi 2020 dedicati ai minori delle scuole primarie e speciali che si svolgeranno, dal 29 giugno al 7 agosto, in 41 sedi individuate tra i plessi scolastici cittadini. (segue) (com)