Ambiente: M5s, biodiversità al centro dei lavoratori parlamentari, tempi maturi per seria riflessione

- La politica ha dinanzi una grande sfida, quella di difendere, tutelare e valorizzare il nostro patrimonio naturale. Questo il commento dei commissari M5s della commissione ambiente del Senato per la giornata internazionale sulla biodiversità. "A riguardo, molti sono i disegni di legge a firma del Movimento 5 stelle le cui fondamenta poggiano sul manto della tutela della biodiversità e che hanno al centro la salvaguardia dei nostri bacini idrici, della terra, dell’importanza stessa del termine 'ambiente'. E quindi tutela dell’ambiente in Costituzione, santuari dell’acqua, consumo di suolo, Salvamare, tutela dell’habitat della posidonia. Questi sono solo alcuni dei disegni di legge al varo delle nostre commissioni e che speriamo vivamente di poter approvare quanto prima”, si legge in una nota. “I tempi sono maturi per portare nei rami del parlamento la riflessione, che si è aperta un po’ in diverse zone del pianeta, sull’urgenza di tutelare gli ecosistemi. I dati, come quelli dell’Ipbes - continuano i senatori M5s - dicono chiaramente che la maggior parte delle terre emerse sono state alterate dall’uomo”. “La tutela della biodiversità non sia solo un vezzo di una parte della politica e di alcune commissioni parlamentari. Questo è il tempo in cui la biodiversità deve essere messa al centro di ogni agire, che sia sociale, politico, economico”, così concludono i parlamentari del M5s. (Com)