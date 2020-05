Francia: sondaggio, francesi meno preoccupati dal coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diminuisce la preoccupazione dei francesi nei confronti del coronavirus. Su una scala da 0 a 10, il livello di inquietudine si attesta a 6,7, 0,4 punti in meno rispetto al 18 maggio scorso. È quanto emerge dal sondaggio quotidiano "CovidDirect" realizzato dall'istituto OpinionWay per il quotidiano economico "Les Echos". Il picco è stato raggiunto due volte alla fine di marzo, quando sono stati registrati 7,5 punti. Per i francesi, l'uscita dalla quarantena è positiva. "La sensazione generale nell'opinione è che l'epidemia sia passata", afferma Bruno Jeanbart, vice direttore generale di OpinionWay. L'84 per cento dei francesi pensa che la situazione economica del loro paese "si aggraverà nei prossimi mesi", mentre il 51 per cento ha la stessa opinione per la propria impresa.(Frp)