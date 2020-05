Russia: Putin, il picco nell'incremento dei contagi da coronairus è stato il 26 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il picco nell'aumento dei contagi da coronavirus in Russia è stato registrato il 26 marzo, con una crescita del 24,1 per cento. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di una riunione sulla situazione epidemiologico-sanitaria nel paese. Il presidente ha sottolineato che l'aumento quotidiano dei nuovi casi si è ridotto nel tempo fino al 3,5 per cento di ieri. Una nuova ondata di contagi, possibile già in autunno, deve guidare le autorità nella scelta sulla rimozione delle restrizioni, ha aggiunto Putin. "Nel momento in cui si allentano gradualmente le restrizioni in cui in larga misura viviamo ancora oggi, dobbiamo pensare a ciò di cui parlano gli esperti nazionali e i loro colleghi all'estero: che potrebbe esserci un'altra ondata in autunno, tra la fine di ottobre e novembre. Dovremmo tenerne conto e prepararci per un tale sviluppo della situazione", ha dichiarato Putin. (Rum)