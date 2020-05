Decreto Rilancio: M5s, al via sul sito Inps domande per reddito di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due milioni di cittadini che hanno subito ancora di più le conseguenze socio-economiche della pandemia da oggi possono fare richiesta sul sito dell'Inps per il Reddito di emergenza. Si tratta - riferiscono in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Lavoro alla Camera - di un "aiuto concreto che consentirà a queste famiglie di avere una somma compresa tra i 400 e gli 800 euro per la gestione delle spese quotidiane". Lo strumento "è stato introdotto grazie al lavoro del governo e in particolare della ministra Catalfo sul decreto Rilancio ed è rivolto ai nuclei familiari in maggiore difficoltà. Per presentare la domanda - continua la nota - è sufficiente autenticarsi sul sito dell'Inps e seguire le indicazioni presenti per compilare correttamente la domanda", continuano i deputati. "Con l'arrivo in Parlamento del decreto Rilancio potremo lavorare per migliorare ancora di più questi interventi fondamentali per la tenuta del nostro tessuto sociale e per dare sostegno a chi ha sofferto di più", concludono. (Com)