Speciale scuola: Campidoglio, al via formazione dirigenti per implementare infrastrutture tecnologiche

- La Scuola di formazione capitolina organizza il 26 e il 28 maggio, dalle ore 14 alle ore 16,30, due moduli formativi rivolti ai dirigenti e alle posizioni organizzative (po) per un totale di circa 800 persone. Obiettivo è potenziare ulteriormente l'utilizzo della piattaforma 'Microsoft Teams'. "Stiamo progressivamente modernizzando i modelli di organizzazione del lavoro dentro Roma Capitale. Si tratta di trasformazioni ineludibili, che con l'emergenza Coronavirus hanno registrato un'accelerazione profonda e irreversibile. Vogliamo gestire questi processi con visione strategica, a partire da un approccio differente da parte della dirigenza. In questo quadro, riteniamo che la formazione e l'innovazione tecnologica costituiscano gli strumenti più incisivi e dinamici", spiega l'assessore al Personale Antonio De Santis. Tramite gli interventi di esperti di Microsoft, si entrerà nel dettaglio per il miglior utilizzo delle tecnologia così da rendere l'ente in linea con i nuovi assetti organizzativi che si stanno delineando. In particolare verranno analizzate e approfondite le modalità tramite cui le nuove infrastrutture tecnologiche possono incrementare la produttività. "La tecnologia ci consente di modernizzare la Pubblica amministrazione, sulla base di un mix fondamentale: piena tutela dei diritti ed erogazione sempre più efficiente dei servizi. È questa la sfida che abbiamo raccolto, investendo con forza sulla formazione", conclude De Santis (Com)