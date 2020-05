Speciale scuola: ministero Istruzione e Rai aprono nuova 'aula' in televisione per Cpia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 25 maggio prende il via "La Scuola in Tivù - Istruzione degli adulti". La trasmissione - riferisce una nota del ministero dell'Istruzione - andrà in onda su Rai Scuola (canale 146) dal lunedì al venerdì alle 11 e, in replica, alle 16 e alle 21. Un percorso didattico di 30 puntate organizzato su quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, storico-sociale e scientifico-tecnologico): 22 lezioni, una per ciascuna delle competenze previste dai percorsi di istruzione per gli adulti di primo livello, più altre 8 di approfondimento. Le 30 puntate sono rivolte agli adulti iscritti ai Cpia che sono quasi 230 mila, di cui più di 13 mila i detenuti che studiano nelle sezioni carcerarie. In particolare, le lezioni sono destinate agli iscritti ai percorsi di primo livello. (Com)