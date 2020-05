Cultura: Ali-Confcommercio, bene bando Regione Lazio su librerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Ali-Confcommercio Roma, Alessandro Alessandroni, in una nota esprime "soddisfazione" per la delibera della Regione Lazio con cui è stato predisposto un bando dal valore economico di 500mila euro per finanziare le spese necessarie per il riavvio e lo sviluppo delle attività delle librerie indipendenti. "Questo risultato – prosegue Alessandroni – è stato ottenuto grazie ad una stretta e proficua collaborazione con l’Assessorato alle Attività produttive che ha anche recepito la nostra richiesta di abbassare a 20mila euro la soglia di fatturato della libreria per accedere al bando, così da offrire questa opportunità anche alle attività di piccola dimensione. Per L’Ali le librerie sono tutte importanti". (Com)