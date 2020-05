Lazio: Blasi (M5s), giunta usi fondi Psr per sostenere agricoltura biologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "recepisca la nuova strategia europea 'Farm to Fork', dal produttore al consumatore, adottata in questi giorni dalla Commissione europea, come nuova linea di indirizzo per l'uso dei fondi europei del Psr, per sostenere le imprese agricole biologiche del Lazio". Questa, in sintesi, la proposta della mozione presentata dalla consigliera regionale M5s del Lazio, Silvia Blasi, vicepresidente della commissione Affari europei alla Pisana. "In questo momento di crisi economica, aggravata dalle ripercussioni del lockdown e dell'emergenza sanitaria covid19, è fondamentale sostenere tutto il comparto agricolo con una particolare attenzione a quelle aziende dell'agricoltura biologica che puntano sulla qualità dei prodotti e hanno un impatto ambientale inferiore – spiega Blasi – Per questo nella mia mozione tra gli impegni proposti alla Giunta regionale ho proposto azioni concrete, ovvero: riprogrammare i fondi residui del Psr, estendendo il finanziamento della misura 11 'Agricoltura Biologica' a tutte le aziende che ne facciano richiesta col vincolo del mantenimento della produzione biologica per almeno 10 anni". (segue) (Com)