Lazio: Blasi (M5s), giunta usi fondi Psr per sostenere agricoltura biologica (2)

- Ed ancora, spiega Blasi, consigliera M5s Lazio, "adottare tutti i possibili strumenti volti ad aumentare le risorse del Psr per misure orientate al processo di transizione ecologica nello spirito della strategia europea 'Farm to Fork' e al mantenimento del biologico nel medio-lungo periodo, tramite sostegno a tutte le realtà agricole impegnate nelle pratiche agricole biologiche; liquidare nel più breve tempo possibile tutte le misure del Psr arretrate; studiare aiuti diretti a fondo perduto per le piccole imprese/aziende contadine; promuovere il settore trainante dell'ospitalità rurale attraverso un portale informatico regionale che pubblicizzi la bellezza e la genuina accoglienza in sicurezza degli agriturismi laziali; adottare tutti gli strumenti opportuni per aumentare le risorse del programma e favorire un processo di transizione verso il biologico, nonché il suo mantenimento nel medio-lungo periodo". "Mi auguro che la Giunta s'impegni a realizzare queste azioni e dia un segnale importante: quello di incentivare una politica economica fondata sulla sostenibilità ambientale e sulle produzioni di qualità, e quindi sul benessere dei cittadini", conclude Blasi. (Com)