Nepal-India: disputa territoriale, governo nepalese deposita proposta di emendamento costituzionale (5)

- La scorsa settimana il ministro degli Esteri del Nepal Gyawali ha convocato l’ambasciatore dell’India, Vinay Mohan Kwatra, al quale ha consegnato una nota diplomatica in cui il governo nepalese esprime dissenso per la decisione unilaterale indiana di aprire un collegamento stradale con la Cina attraverso il passo di Lipulekh. Secondo Katmandu l’azione unilaterale dell’India va contro “l’intesa raggiunta dai due paesi, anche a livello di primi ministri, che una soluzione sulle questioni dei confini debba essere cercata attraverso il dialogo”. Gyawali è stato poi convocato dalla commissione parlamentare Relazioni internazionali e ha dichiarato che il Nepal non può aspettare la fine dell’emergenza coronavirus per risolvere la disputa. Successivamente anche il primo ministro nepalese, Khadga Prasad Sharma Oli, in un’audizione alla Camera dei rappresentanti, ha dichiarato che i territori contesi appartengono al Nepal e che il suo governo “li riprenderà”. Il premier ha detto che l’India ha trasformato quei territori in territori contesi mantenendovi la presenza del suo Esercito, che ha bloccato l’accesso ai nepalesi. Oli ha affermato che saranno seguite le vie diplomatiche. Inoltre ha informato l’aula dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri della nuova carta politica. (segue) (Inn)