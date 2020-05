Libia: ambasciata Usa, anche noi preoccupati per Tarhuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti in Libia si unisce alla Missione Onu in Libia (Unsmil) nell'essere preoccupata per la situazione che si potrebbe venire a creare a Tarhuna, a sud di Tripoli. Con un messaggio pubblicato su Twitter, si legge: "Partecipiamo alla preoccupazione dell'Unsmil per la situazione nella città di Tarhuna ribadendo il rifiuto di qualsiasi attacco che possa prendere di mira i civili e di qualsiasi azione di vendetta". Il timore è che le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) che si preparano ad entrare a Tarhuna possano compiere violenze una volta riuscite ad entrare nell'ultima roccaforte degli uomini di Khalifa Haftar in Tripolitania.(Lit)