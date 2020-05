Roma: Lions club mare dona generi prima necessità a Centro solidale Municipio X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le azioni solidale nel Municipio Roma X. "Ancora un segnale di grande solidarietà in un momento così complicato, in particolare per quanti sono in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria in atto - dichiarano in una nota congiunta Giuliano Di Pillo, presidente del Municipio X e Paola Zanichelli, assessore al Patrimonio e al bilancio - Questa mattina abbiamo ricevuto, in rappresentanza del Lions club Roma Mare, la presidente Sabrina Gatti ed il tesoriere Francesco Zompi. Da parte del club, una generosa donazione di generi di prima necessità: prodotti alimentari, mascherine dispositivi di sicurezza. Il materiale è a disposizione della Centrale di solidarietà approntata dal Municipio X. Un grazie sincero al Lions club Roma Mare che ancora una volta ha dimostrato sensibilità nei confronti delle persone più fragili". (Com)