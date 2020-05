Italia-Ue: colloquio fra Di Maio e commissario Allargamento Varhelyi, focus su Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto un colloquio telefonico con il commissario Ue per il Vicinato e l’allargamento Oliver Varhelyi. Lo riferisce una nota della Farnesina. In agenda i progressi nel processo di adesione dei Balcani occidentali, in particolare Albania e Nord Macedonia, e il “vicinato sud”, per una politica strategica europea verso i paesi del Mediterraneo con focus su migrazioni, salute, ambiente, cambiamenti climatici. (Com)